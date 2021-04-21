В Турции раскопали арену гладиаторов времен римской эпохи.
Об этом сообщает Live science.
Археологи в Турции обнаружили остатки великолепной арены римской эпохи, где могло размещаться до 20000 зрителей, которые наблюдали за гладиаторскими боями и боями диких животных.
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Как сообщается, арена возрастом 1800 лет была обнаружена на холмах древнего города Мастаура в западной турецкой провинции Айдын. Ее центральная часть, где когда-то проходили "кровавые шоу", на протяжении веков была покрыта землей и растительностью.
"Большая часть амфитеатра находится под землей, а видимая часть покрыта кустарниками и деревьями", - рассказал археолог Мехмет Умут Тунцер.
Обнаружив огромную каменную кладку, поднимающуюся из-под земли, команда археологов немедленно начала расчистку и изучение участка. Вскоре стало ясно, что арена старая, датируемая примерно 200 г. н.э., то есть она была построена во время династии Северан, в которую входили пять императоров, правивших последовательно с 193 по 235 г. н.э.
Большая часть подземного сооружения арены хорошо сохранилась. "Она прочная, как будто ее только что построили", — говорят археологи. Многие наземные сооружения рухнули, но все еще можно найти несколько рядов сидений, арену, где сражались гладиаторы, и поддерживающие стены.
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