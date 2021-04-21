На арене могло находиться до 20 тысяч зрителей.

В Турции раскопали арену гладиаторов времен римской эпохи.

Об этом сообщает Live science.

Археологи в Турции обнаружили остатки великолепной арены римской эпохи, где могло размещаться до 20000 зрителей, которые наблюдали за гладиаторскими боями и боями диких животных.

Читайте такжеВ Китае нашли самый маленький след стегозавра (фото)

Как сообщается, арена возрастом 1800 лет была обнаружена на холмах древнего города Мастаура в западной турецкой провинции Айдын. Ее центральная часть, где когда-то проходили "кровавые шоу", на протяжении веков была покрыта землей и растительностью.

"Большая часть амфитеатра находится под землей, а видимая часть покрыта кустарниками и деревьями", - рассказал археолог Мехмет Умут Тунцер.

Обнаружив огромную каменную кладку, поднимающуюся из-под земли, команда археологов немедленно начала расчистку и изучение участка. Вскоре стало ясно, что арена старая, датируемая примерно 200 г. н.э., то есть она была построена во время династии Северан, в которую входили пять императоров, правивших последовательно с 193 по 235 г. н.э.

Большая часть подземного сооружения арены хорошо сохранилась. "Она прочная, как будто ее только что построили", — говорят археологи. Многие наземные сооружения рухнули, но все еще можно найти несколько рядов сидений, арену, где сражались гладиаторы, и поддерживающие стены.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Екатерина Лиманская