Несмотря на экстремальный характер окружающей среды, "город" кишит жизнью.

Ученые предупреждают, что обнаруженное в 2000 году на глубине более 700 метров гидротермальное поле "Затерянный город" может исчезнуть из-за добычи полезных ископаемых.

Об этом идет речь в материале Science Alert.

"Затерянный город" – зубчатый ландшафт башен, расположенный рядом с вершиной подводной горы к западу от Срединно-Атлантического хребта на дне Атлантического океана.

Он является самой долгоживущей вентиляционной средой в океане, известной сегодня, и единственной, которую до сих пор удалось обнаружить с помощью дистанционно управляемых аппаратов.

Размеры его кремово-карбонатных стен и колонн варьируется от крошечных, (размером с поганку) до грандиозных (самый высокий монолит высотой 60 метров носит название Посейдон).

Несмотря на экстремальный характер окружающей среды, она кишит жизнью. Дымоходы "Затерянного города", извергающие газы с температурой до 40°C, являются домом для множества улиток и ракообразных. Более крупные животные, такие как крабы, креветки, морские ежи и угри, встречаются редко, но все же присутствуют. А в трещинах и расщелинах жерл, где нет кислорода, присутствую микробные сообщества.

В отличие от подводных вулканических жерл, называемых черными курильщиками, "Затерянный город" не зависит от тепла магмы. Черные курильщики производят в основном минералы, богатые железом и серой, тогда как дымоходы Затерянного города производят в 100 раз больше водорода и метана.

Углеводороды, образующиеся в жерлах "Затерянного города", образовались не из атмосферного углекислого газа или солнечного света, а в результате химических реакций на морском дне.

Поскольку углеводороды являются строительными блоками жизни, ученые предполагают, что жизнь могла зародиться в такой же среде обитания, как эта, и не только на нашей планете.

К сожалению, эта необычная местность привлекает не только ученых. В 2018 году было объявлено, что Польша получила права на добычу полезных ископаемых в морских глубинах вокруг Затерянного города. Хотя в самом термальном поле нет ценных ресурсов, которые можно было бы добывать, разрушение окрестностей города может иметь непредвиденные последствия.

Ученые предупреждают, что любые процессы, вызванные добычей полезных ископаемых, могут легко смыть эту замечательную среду обитания.

Поэтому некоторые эксперты призывают внести "Затерянный город" в список Всемирного наследия, чтобы защитить чудо природы, пока не стало слишком поздно.

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