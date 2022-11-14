Это самая колоссальная структура, когда-либо обнаруженная в зоне избегания.

Астрономы обнаружили огромную внегалактическую структуру в скрывающейся за центром Млечного Пути неизведанной области космоса.

Как пишет Space, исследователям повезло разглядеть так называемую зону избегания с помощью телескопов, которые могут обнаруживать инфракрасное излучение.

Они объединили данные нескольких инфракрасных съемок и выявили самую колоссальную структуру, когда-либо обнаруженную в зоне избегания.

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Таинственная структура, расположенная примерно в 3 миллиардах световых лет от Земли, представляет собой большое скопление галактик, объединённых общим центром тяжести.

Невозможно сказать, насколько массивным является обнаруженное скопление, учитывая огромные расстояния и бесчисленное множество препятствий между ним и Землей. Но само обнаружение этого колоссального объекта показывает, что зона избегания может быть не такой непостижимой, как считалось раньше.

Исследование зоны избегания

Зона избегания – область на небе, закрываемая галактикой Млечный Путь. Первоначально она была названа "зоной немногочисленных туманностей".

Она представляет собой белое пятно на нашей карте Вселенной и занимает 10% до 20% ночного неба. Ее невозможно увидеть в обычные телескопы видимого света, поскольку выпуклый центр Млечного Пути закрывает обзор.

В последние годы был предпринят ряд попыток преодоления пробела в знаниях и узнать больше о зоне избегания.

Проекты по исследованию Зоны избегания на радиоволнах, обнаружили множество галактик, которые не могли быть обнаружены в инфракрасном диапазоне. Примерами таких галактик являются Dwingeloo 1 и Dwingeloo 2, открытые в 1994 году и 1996 году соответственно.

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