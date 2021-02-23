В Москве говорят, что собираются проверить, на каких основаниях социальная сеть удалила российские учетные записи.

Социальная сеть Twitter удалила несколько сотен страниц, которые были связаны с Россией, Арменией и Ираном. В компании пояснили, что все они так или иначе нарушили правила платформы, которые касаются манипуляций информацией.

Как пишет Reuters, в Twitter пояснили, что навсегда удалили 238 страниц, которыми руководили из Ирана, за нарушение. Также 100 страниц, связанные с Россией, были удалены за распространение утверждений, которые подрывали доверие к НАТО, а также атаковали США и Евросоюз.

Читайте такжеTwitter почти за год удалил более 8 тысяч записей с фейками о коронавирусеПресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва собирается проверить, на каких основаниях Twitter заблокировал российские страницы.

Также в социальной сети сообщили об удалении 35 страниц, связанных с Арменией. Они были созданы, чтобы атаковать Азербайджан.

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Перевод: Лесь Дымань