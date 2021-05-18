Китайский космический зонд, который в конце прошлого года доставил на Землю лунный грунт, отправился в глубокий космос, откуда прислал уникальные снимки нашей планеты со спутником и Солнца.

Китайский космический зонд "Chang'e 5" сделал уникальные снимки Земли и Луны с расстояния 1,5 миллиона километров.

Об этом сообщает Space.com.

В конце прошлого года зонд доставил на Землю два килограмма лунного грунта, но его миссия в глубоком космосе все еще продолжается.

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После доставки грунта модуль орбитального корабля запустил свои двигатели и направился к точке в космосе, известной как точка Лагранжа 1, которая находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли в направлении Солнца.

С орбиты вокруг этой гравитационно сбалансированной области зонд отправил уникальное изображение Земли и Луны вместе.

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Перевод: Екатерина Лиманская