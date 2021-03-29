Сейчас прототип SN11 установлен на стартовой площадке в Техасе.

В понедельник, 29 марта, команда SpaceX планирует провести испытательный суборбитальный полет нового прототипа своего космического корабля Starship - SN11. Корабль разрабатывается для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

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Как сообщил основатель SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter, старт ожидается после полудня по времени Восточного побережья США, то есть вечером по киевскому времени.

На сайте SpaceX отмечается, что это уже четвертый испытательный запуск Starship с техасской базы. Сейчас прототип SN11 установлен на стартовой площадке компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

Как и в предыдущие разы, SN11 должен подняться на высоту около 10 км с последующим постепенным отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей и мягкой посадкой на стартовую площадку.

Испытания кораблей Starship

На прошлых испытаниях 4 марта прототип Starship SN10 через 7 мин после суборбитального полета и успешной вертикальной посадки взорвался на земле.

Корабль повторял программу испытаний прототипов SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились во время посадки.

В перспективе Starship планируется использовать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, способной выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки. Корабль сможет брать на борт до 100 человек.

В начале декабря прошлого года Илон Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже к 2026 году.

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Перевод: Катерина Комолова