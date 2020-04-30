Новая волна интернет-мошенничества: хакеры угрожают распространением интимного контента и требуют оплату выкупа

На самом деле у киберпреступников нет никаких видео или иных материалов с участием потенциальной жертвы, а подобная схема является исключительно вымогательством.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET сообщают, что хакеры развернули новую волну мошенничества в интернете, угрожая своим жертвам распространением интимного контента с их участием в случае, если те не оплатят определенный выкуп в криптовалюте Bitcoin.

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Об этом сообщила пресс-служба компании ESET.

«Компания ESET — лидер в области информационной безопасности — сообщает об обнаружении новой волны мошенничества. Злоумышленники рассылают спам-сообщения, в которых утверждается, что устройство жертвы инфицировано, а саму жертву было снято на видео во время просмотра интимного контента. За то, чтобы видео не было обнародовано, киберпреступники требуют уплатить определенную сумму. Такой метод мошенничества в интернете совсем не новый, поскольку уже использовался в предыдущих кампаниях», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, новая волна подобного онлайн-мошенничества стартовала 8 или 9 апреля.

По данным исследователей ESET чтобы привлечь внимание жертвы, как правило, злоумышленники сначала присылают письмо с одним из ее старых паролей, который, вероятно, был похищен во время одной из масштабных утечек данных. В дальнейшем мошенники утверждают, что во время посещения сайтов интимного характера устройство жертвы были инфицировано определенным вредоносным программным обеспечением, благодаря которому они смогли получить пароль жертвы, доступ к ее устройству, а также сняли ее на видео во время просмотра интимного контента. После этого киберпреступники требуют выплатить определенную сумму, как правило, в криптовалюте Bitcoin в течение 24 часов, или деликатное видео будет обнародовано.

«Стоит еще раз отметить, что киберпреступники получали пароли не благодаря компрометации устройств пользователей. Все исследования указывают на то, что в мошеннической схеме использовались данные, полученные во время крупных утечек данных, которые, к сожалению, не редкость», - подчеркнули в компании ESET.

Эксперты по кибербезопасности успокаивают пользователей, что на самом деле у киберпреступников нет никаких видео или иных материалов с участием потенциальной жертвы, а подобная схема является исключительно вымогательством.

«Вы можете ввести в любой поисковой системе слово афера вместе с фразой из электронного письма злоумышленников. Вероятно, вы сможете найти много примеров подобных мошенничеств, проанализированных исследователями и экспертами в этой области», - подытожила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, специалисты компании ESET предупреждают о новой активности хакеров, которые используют тему коронавируса для заражения компьютеров своих жертв. Вредоносная программа перенаправляет пользователя на поддельный сайт, на котором содержатся якобы ролики о COVID-19, однако нажатие на них ведет к загрузке вируса на компьютер или смартфон.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.