Магнитные бури в июне: когда ждать и как защититься
Что такое магнитная буря
Магнитная буря происходит при взаимодействии магнитосферы с плотными, ускоренными потоками солнечного ветра и контролируется величиной и направлением межпланетного магнитного поля.
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Каждую секунду Солнце выбрасывает в окружающую его среду огромные объемы солнечной энергии, представляющие собой протоны, электроны, плазму и различные излучения.
Такие солнечные вихри обладают мощной силой и иногда могут оказывать влияние на Землю. Однако магнитное поле нашей планеты оберегает нас от отрицательного влияния солнечных вспышек и нейтрализует удары солнечных всплесков.
Но некоторые вспышки на Солнце настолько сильны и опасны для Земли, что под их влиянием определенный участок магнитного поля нашей планеты деформируется и содрогается. Именно такие явления и называют магнитными бурями.
Магнитные бури в июне
В июне геомагнитные возмущения будут беспокоить Землю и Украину не часто. А точнее, практически ни разу.
Весь месяц будет наблюдаться зеленый уровень магнитных бурь - магнитосфера будет спокойная. Однако особо метеочувствительные люди все равно могут ощутить слияние магнитных бурь.
Как уберечься от влияния магнитных бурь
Основные симптомы воздействия солнечной активности:
- нарушение артериального давления;
- нарушение работы сердечнососудистой системы;
- обострение хронических заболеваний;
- головная боль;
- тошнота;
- чувство усталости;
- сонливость;
- повышение уровня адреналина в крови;
- стресс и депрессия.
Пожилым людям и метеочувствительным следует помнить, что магнитные бури и возмущения оказывают на их состояние неблагоприятное воздействие. Некоторые чувствуют недомогание и слабость и накануне дня метеоудара.
Поэтому, чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют:
- накануне метеоудара и во время хорошо высыпаться;
- не переедать, отказаться от жирной пищи;
- не пить алкоголь;
- отказаться от кофе и заменить его травяными чаями;
- отказаться от интенсивных тренировок;
- больше гулять на свежем воздухе.
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