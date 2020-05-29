Магнитные бури в июне: когда ждать и как защититься

В июне геомагнитные возмущения обещают быть слабыми.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря происходит при взаимодействии магнитосферы с плотными, ускоренными потоками солнечного ветра и контролируется величиной и направлением межпланетного магнитного поля.

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Каждую секунду Солнце выбрасывает в окружающую его среду огромные объемы солнечной энергии, представляющие собой протоны, электроны, плазму и различные излучения.

Такие солнечные вихри обладают мощной силой и иногда могут оказывать влияние на Землю. Однако магнитное поле нашей планеты оберегает нас от отрицательного влияния солнечных вспышек и нейтрализует удары солнечных всплесков.

Но некоторые вспышки на Солнце настолько сильны и опасны для Земли, что под их влиянием определенный участок магнитного поля нашей планеты деформируется и содрогается. Именно такие явления и называют магнитными бурями.

Магнитные бури в июне

В июне геомагнитные возмущения будут беспокоить Землю и Украину не часто. А точнее, практически ни разу.

Весь месяц будет наблюдаться зеленый уровень магнитных бурь - магнитосфера будет спокойная. Однако особо метеочувствительные люди все равно могут ощутить слияние магнитных бурь.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Основные симптомы воздействия солнечной активности:

нарушение артериального давления;

нарушение работы сердечнососудистой системы;

обострение хронических заболеваний;

головная боль;

тошнота;

чувство усталости;

сонливость;

повышение уровня адреналина в крови;

стресс и депрессия.

Пожилым людям и метеочувствительным следует помнить, что магнитные бури и возмущения оказывают на их состояние неблагоприятное воздействие. Некоторые чувствуют недомогание и слабость и накануне дня метеоудара.

Поэтому, чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют:

накануне метеоудара и во время хорошо высыпаться;

не переедать, отказаться от жирной пищи;

не пить алкоголь;

отказаться от кофе и заменить его травяными чаями;

отказаться от интенсивных тренировок;

больше гулять на свежем воздухе.

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