Летнее солнцестояние: что это и когда будет

В этом году день летнего солнцестояния приходится на 21 июня.

Летнее солнцестояние - это время, когда высота подъёма солнца на небосклоне является самой высокой

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День летнего солнцестояния происходит, как правило, 20 или 21 июня, в зависимости от года. В високосные годы он обычно наступает 20 июня, а в обычный год - 21 июня.

Этот день знаменует начало лета в северном полушарии Земли и начало зимы в южном полушарии.

Летнее и зимнее солнцестояние

Солнцестояние — момент времени в годичном вращении Земли вокруг Солнца, когда наблюдается самый короткий день или самая короткая ночь. Различают летнее и зимнее солнцестояние. При этом наблюдается самый длинный или самый короткий день. В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 декабря или 22 декабря и тогда наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь, а летнее — 20 или 21 июня и тогда наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь.

С 23 июня день начнет убавляться. В южном полушарии на указанные даты приходятся, соответственно, летнее и зимнее солнцестояния.

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Праздник летнего солнцестояния

На протяжении тысячелетий этот день наделялся мистическим и праздничным значением. На день летнего солнцестояния многие народы Европы устраивали массовые праздничные гуляния, а также проводили разнообразные мистические обряды.

Считалось, что в этот день сбываются все желания, стоит об этом только попросить. Также наши предки верили, что в день летнего солнцестояния можно было изменить свою судьбу. Как раз потому, что исполнялись самые заветные желания.

По словам нумерологов, день летнего солнцестояния 21 июня по-другому называют Лита, это кельтский праздник. "Лита" переводится с англосакского как "самый длинный день". Ночь на 21 июня является магической. Все древние ритуалы в этот период связаны с Солнцем. Учитывая культ Солнца у кельтских народов, все обряды и ритуалы в это время связаны с желтым цветом.

Во всех обрядах и гаданиях в этот праздник присутствует трава, цветы и в первую очередь зверобой. В эту ночь активизируются все целебные и защитные силы трав. Можно заниматься различными гаданиями, а также изготавливать разного рода талисманы.

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