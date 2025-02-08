Хотя плато находится далеко от городов, любое изменение формы поверхности может повлиять на реки и экосистемы ниже по течению.

Тибетское нагорье, часто называемое "крышей мира", продолжает сбивать с толку геологов и других специалистов, которые изучают скрытые процессы Земли.

Многие исследователи пытались понять, почему этот регион продолжает расти. Недавно группа ученых проанализировала записи томографии окружающего шума из северного Тибета, пишет Earth.com. Они изучили сейсмические данные, которые выявили сложную картину расплавленного материала глубоко под поверхностью.

Ученые применили томографию окружающего шума для картирования недр. Этот подход интерпретирует рассеянные сейсмические сигналы, чтобы нарисовать трехмерный вид коры и верхней мантии региона.

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Эксперты обнаружили области в верхней мантии, где скорости S-волн значительно ниже нормы. Такие зоны предполагают наличие расплавленной или частично расплавленной породы, что может изменить поведение поверхности под действием текущих тектонических сил.

Эксперты рассматривают это плавление как признак того, что участки литосферы могут истончаться или откалываться, позволяя теплу концентрироваться. Когда более тяжелые части мантии отваливаются, новая магма может течь вверх и вызывать утолщение коры.

С точки зрения геологии рост плато часто включает в себя сложные обратные связи между глубинной динамикой горных пород и вышележащей корой.

Многие считали, что расширение тибетского рельефа на север происходило постепенно, но свидетельства относительно быстрого подъема в бассейне Хох-Шил поднимают новые вопросы.

Постколлизионный магматизм может изменять толщину и температуру коры, создавая локальные очаги расширения. Этот процесс заставил северный край плато подняться с разными интервалами по сравнению с остальной частью региона.

Ученые указывают на удаление литосферной мантии как на фактор, который побуждает более горячие породы появляться ближе к поверхности. Это приводит к частичному плавлению, которое в конечном итоге питает магматический рост и выталкивает землю вверх.

Хотя плато находится далеко от городов, любое изменение формы поверхности может повлиять на реки и экосистемы ниже по течению. Люди, живущие в близлежащих долинах, зависят от этих источников воды.

Тибетское плато

Тибетское плато создалось в результате столкновения Индо-Евразийского континента, которое началось около 50 млн лет назад. Некоторые эксперты рассматривают это столкновение как одно из главных событий на Земле в кайнозойскую эру.

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