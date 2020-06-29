Телескоп Хаббл сделал снимок "пернатой" галактики

Этак красивая галактика расположена на расстоянии 67 миллионов световых лет в созвездии Рака.

Космический телескоп Хаббл сделал снимок невероятно красивой галактики NGC 2775.

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Новое фото опубликовано на сайте обсерватории.

Галактика NGC 2775 поражает своей деликатной, "пернатой природой". Эти "хлопьевидные" спиральные рукава показывают, что недавняя история звездообразования галактики была относительно спокойной.

Как видно, в центральной части галактики практически нет звездообразования.

NGC 2275 классифицируется как хлопьевидная спиральная галактика, расположенная на расстоянии 67 миллионов световых лет в созвездии Рака.

Миллионы ярких молодых голубых звезд сияют в сложных, похожих на перья спиральных рукавах, переплетенных с темными полосами пыли. Считается, что комплексы этих горячих голубых звезд вызывают образование звезд в соседних газовых облаках.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые показали гигантскую космическую "тень летучей мыши".

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