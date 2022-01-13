Геомагнитная буря может привести к мигрени и головокружению.

Специалисты солнечных лабораторий ежедневно наблюдают за солнечной и магнитной активностью. Повышенная солнечная активность вызывает магнитные бури - опасные для здоровья и систем связи периоды. Рассказываем, когда ожидаются самые опасные для метеозависимых людей дни в январе и как защитить свое здоровье.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в январе 2022 года

Первая крупная буря накроет Землю в середине месяца. Геомагнитная буря продлится с 15 по 17 января. Активность 16 января будет высокой, а в другие дни ожидаются незначительные колебания.

Следующая повышенная солнечная активность прогнозируется 24 января. Она будет слабой. В конце месяца также будет слабая двухдневная буря - 29 и 30 января.

Геомагнитные бури: влияние на здоровье

Геомагнитная буря может вызывать следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, бессоница, обострение хронических болезней, боль в суставах, повышенное давление, слабость. Особенно остро чувствуют последствия бури пожилые, беременные и обладатели хронических заболеваний.

Чтобы защититься от негативного воздействия бурь, следует придерживаться таких правил.

Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи в опасные дни.

Ограничьте употребление кофе, сигарет, алкоголя. Пейте больше травяных чаев.

Перед сном примите контрастный душ.

Проводите больше времени на открытом воздухе.

Больше ходите пешком.

При сильном ухудшении самочувствия обратитесь к врачу.

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