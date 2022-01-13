Специалисты солнечных лабораторий ежедневно наблюдают за солнечной и магнитной активностью. Повышенная солнечная активность вызывает магнитные бури - опасные для здоровья и систем связи периоды. Рассказываем, когда ожидаются самые опасные для метеозависимых людей дни в январе и как защитить свое здоровье.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Магнитные бури в январе 2022 года
Первая крупная буря накроет Землю в середине месяца. Геомагнитная буря продлится с 15 по 17 января. Активность 16 января будет высокой, а в другие дни ожидаются незначительные колебания.
Следующая повышенная солнечная активность прогнозируется 24 января. Она будет слабой. В конце месяца также будет слабая двухдневная буря - 29 и 30 января.
Геомагнитные бури: влияние на здоровье
Геомагнитная буря может вызывать следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, бессоница, обострение хронических болезней, боль в суставах, повышенное давление, слабость. Особенно остро чувствуют последствия бури пожилые, беременные и обладатели хронических заболеваний.
Чтобы защититься от негативного воздействия бурь, следует придерживаться таких правил.
- Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи в опасные дни.
- Ограничьте употребление кофе, сигарет, алкоголя. Пейте больше травяных чаев.
- Перед сном примите контрастный душ.
- Проводите больше времени на открытом воздухе.
- Больше ходите пешком.
- При сильном ухудшении самочувствия обратитесь к врачу.