Геомагнитная буря может негативно влиять на наше самочувствие.

Специалисты ФИАН ежедневно наблюдают за обстановкой на Солнце и предупреждают о наступлении магнитных бурь. Важно заранее ознакомиться с прогнозом магнитных бурь, поскольку

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в декабре: опасные даты

Средняя солнечная активность ожидается в понедельник 15 ноября. Также солнечной активностью отметится конец месяца – средние магнитные бури прогнозируются 28 и 29 ноября. В первую недели декабря магнитных бурь не будет.

Геомагнитные бури: влияние на здоровье

В дни повышенной солнечной активности возможно возникновение таких симптомов: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и суставах, повышенное артериальное давление, обострение хронических заболеваний, бессоница. Особенно тяжело переносят магнитные бури пожилые люди и беременные женщины.

Зарицкий Александр - врач-невролог Киевской городской клинической больницы №7: "Магнитные бури влияют в основном на тех людей, у которых уже есть определенные хронические патологии, возможно, не обнаруженные. Поэтому я рекомендую регулярно делать обследование своего организма.

В такие дни желательно не заниматься тяжелой работой. Особенно не рекомендуется умственная нагрузка. Я советую сократить свой рабочий день и больше отдыхать дома или прогуляться на свежем воздухе, если позволяют погодные условия

Если болит голова при магнитных бурях, я советую регулярно измерять давление. В случае незначительного понижения может помочь и чашечка крепкого кофе. Но все же лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу ".

Автор: Екатерина Пулатова