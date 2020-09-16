Свое оборудование американская компания отправила еще в мае – накануне президентских выборов в Беларуси.

Американская компания Sandvine расторгла соглашение с Беларусью, поскольку правительство использовало ее технологии для блокировки тысяч оппозиционных сайтов.

28 августа Sandvine заявила о расторжении соглашения со страной из-за систематического нарушения со стороны властей прав человека, пишет Bloomberg.

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Технологию используют для фильтрации и управления интернет-сетями. В Беларуси же ее использовало государственное интернет-агентство для блокировки тысяч сайтов во время протестов.

В технологию белорусы добавили свой код, чтобы «помешать свободному потоку информации во время выборов в стране».

"Это нарушение прав человека, что привело к автоматическому расторжению нашего лицензионного соглашения с конечным пользователем. Sandvine очень серьезно относится к нарушениям прав человека. Мы также ненавидим использование технологий для ограничения свободного потока информации, что приводит к нарушениям прав человека", – говорится в заявлении компании.

Sandvine завершила заявление предупреждением, что больше не будет предоставлять обновления программного обеспечения и техническую поддержку для своего оборудования, которые использует белорусский регулятор.

Блокировка сайтов в Беларуси: что известно о Sandvine

Свое оборудование американская компания отправила еще в мае – накануне президентских выборов в Беларуси. Во время массовых протестов отдельные работники, узнав о действиях тамошних властей, требовали от руководства прекратить сотрудничество с Минском.

Впоследствии американский сенатор Дик Дурбин призвал министерство финансов США пересмотреть деятельность Sandvine в контексте санкций, поскольку «было бы очень тревожно, если бы последний диктатор Европы использовал американские технологии, чтобы блокировать доступ к интернету для белорусов, которые протестуют против сфальсифицированных выборов и жестких политических арестов».

В компании же ответили, что «не собираются играть в мировую полицию», и не позволяли властям Беларуси использовать технологии для любых притеснений граждан. Вскоре специалисты Sandvine подтвердили незаконное вмешательство в Беларуси в работу их программного обеспечения.

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Перевод: Яна Ставская