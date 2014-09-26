В РФ могут заблокировать Gmail, Facebook и Twitter

Необходимость регистрироваться в России прописана поправками в законах "О связи", "Об информатизации информационных технологиях и о защите информации" и КоАП.

Об этом пишет "Сегодня".

В них, в частности говорится о том, что сайты и системы, обеспечивающие прием, передачу, доставку сообщений в Интернете, должны зарегистрироваться в Роскомнадзоре и в течение полугода хранить на территории России всю принятую информацию – будь она в текстовом, графическом, звуковом и любом другом виде.

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Организациям, не исполняющим требование, грозит штраф до полумиллиона рублей и попадание в "черный список".

"ВКонтакте", сервисы "Яндекса" и Mail.Ru уже включены в реестр, "Хабрахабр" – в процессе регистрации, рассказал замруководителя Роскомнадзора Максим Ксензов.

Он уточнил, что порталам, которые еще не начали процесс регистрации, направлены уведомления о необходимости ее провести.

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"Мы с ними едем консультации и пока специально не торопим", – говорит он. Facebook, Gmail и Twitter должны принять решение по поводу размещения своих дата-центров в России.