Россия предлагает Украине и Казахстану лететь на Луну

Об этом сообщил журналистам президент – генеральный конструктор предприятия Виталий Лопота.

"РКК предлагает в кооперации с Украиной и Казахстаном сделать ракету-носитель "Содружество", в которой будут использованы технологии программы "Энергия-Буран". Это стартовый комплекс, который сегодня еще жив, или, по крайней мере, его можно привести в порядок. Это блоки "А", которые используются в ракете-носителе "Зенит", это двигатели, производимые сегодня. Правда, вместо водородной центральной части мы будем использовать кислородно-керосинные двигатели и компоновать первую и вторую ступени из пяти блоков", - цитирует РИА Новости.

По его словам, про грузоподъемность новой ракеты-носителя пока трудно говорить, но она должна составлять от 60 до 70 тонн.

"Этого вполне достаточно для реализации планов облета Луны. При наличии амбиций и политической воли это (создать новую ракету-носитель) можно сделать за несколько лет, и при этом не уступать нашим американским коллегам", - отметил генконструктор РКК "Энергия".