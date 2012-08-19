Украинско-российская ракета вывела на орбиту американский спутник

Украинско-российская ракета космического назначения «Зенит-3SL», стартовавшая в Тихом океане с морской платформы «Одиссей» в рамках программы «Морской старт», успешно вывела на орбиту американский спутник связи «Интелсат-21».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«19 августа 2012 г. в 10:55 мск с платформы «Морской старт» выполнен пуск ракеты-носителя «Зенит-2S» с разгонным блоком «ДМ-SL» и телекоммуникационным космическим аппаратом (КА) «Интелсат-21». В соответствии с циклограммой полета в 11:25 мск произошло отделение космического аппарата от разгонного блока», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что КА «Интелсат-21» выведен на целевую орбиту.

Как сообщили УНИАН ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.Королёва запуск был осуществлен на сутки позже запланированного из-за выявленных неисправностей.

Ракета-носитель «Зенит-2S», разгонный блок ДМ-SL и блок полезного груза с КА входят в состав ракеты космического назначения (РКН) «Зенит-3SL». Разработчиком и изготовителем ракеты-носителя «Зенит-2S» (т.е. первой и второй ступеней всей ракеты) являются ГКБ «Южное» и ПО «Южмашзавод» (г. Днепропетровск, Украина). Разгонный блок ДМ-SL создан и серийно изготавливается РКК «Энергия» им. С.П. Королева (г. Королев, Московская область, Россия). Разработку блока полезного груза, включающего в себя головной обтекатель и переходные элементы конструкции, посредством которых КА соединяется с разгонным блоком, обеспечивает компания «Boeing Commercial Space Company» (г. Сиэтл, штат Вашингтон, США).

Ракета космического назначения «Зенит-3SL» - современное средство выведения, отличающееся простотой эксплуатации, полной автоматизацией процессов подготовки и запуска. Работает на жидком кислороде и керосине с продуктами сгорания - водой и углекислым газом. Благодаря этому отличается экологической чистотой. Доработана с учетом специфики морского старта.