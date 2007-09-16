Гриценко откроет завод по переработке и утилизации ракетного топлива

20:12, 16 сентября 2007
Наука и IT
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17 сентября в 14-30 в г. Радехове,  Львовской области состоится торжественное открытие завода по переработке и утилизации ракетного топлива типа «Меланж». Ожидается, что в мероприятии примет участие министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Сбор журналистов у входа в гостиницу «Власта» (г. Львов, ул.Клепаривская)  в 12-00 17 сентября. Нужна аккредитация. Телефон: 8(067) 925-12-34).

 

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