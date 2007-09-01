Спутниковая группировка России до конца года превысит 100

Российская спутниковая группировка до конца 2007 г. составит 103 космических аппарата (КА). Об этом журналистам сообщил руководитель Федерального космического агентства (Роскосмос) Анатолий Перминов. По его словам, в настоящее время российскую спутниковую группировку составляют 95 КА. При этом А.Перминов отметил, что доля запусков российских КА увеличилась с 25% в 2004 г. до 60% в 2007 г. Также глава Роскосмоса добавил, что в соответствии со стратегией агентства до 2040 г. количество запусков КА будет увеличиваться.

Стратегия развития Роскосмоса до 2040 г. предусматривает три этапа. В частности, к 2015 г. планируется завершить сборку российского сегмента Международной космической станции и превратить МКС в лабораторный комплекс. Кроме того, планируется осуществить запуск космической пилотируемой системы. В 2025 г. предполагается проведение экспедиции на Луне, после 2035 г. - полетов на Марс.

РосБизнесКонсалтинг