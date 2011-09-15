Ноутбуки дешевеют, серверы дорожают

Во втором квартале 2011 года объем рынка IT и офисной техники в Украине составил 2,16 млрд. грн, что на 44% больше по сравнению со вторым кварталом 2010 года.

Об этом говорится в результатах исследования компании GfK Ukraine, которыми располагает УНИАН.

В частности, показатель роста объема продаж (количества) стационарных компьютеров во втором квартале 2011 года составлял 20%. В то же время в денежном эквиваленте рост составил 46%, что обусловлено повышением средней цены в результате продаж серверных компьютеров в корпоративном канале.

Диаметрально противоположная ситуация наблюдалась на рынке портативных компьютеров (ноутбуков). При росте на 93% в количественном измерении, рост в денежном эквиваленте составил лишь 51%. Это можно объяснить постепенным снижением средней стоимости ноутбуков на протяжении года. Так, стоимость ноутбука во втором квартале 2011 года составляла около 4 157 грн., что на 17% ниже показателя второго квартала 2010 года.

Доля нетбуков на рынке всех портативных компьютеров уменьшилась по сравнению с 1-м кварталом 2011 г. 17,3% до 15%. Тенденции к последующему росту этого сегмента не наблюдается.

Технологически новые планшетные компьютеры, которые недавно появились на украинском рынке, по своим техническим показателям близки к нетбукам. Как считают в GfK Ukraine, вероятно, со временем они смогут частично потеснить сегмент нетбуков. Однако на сегодняшний день стоимость планшета остается одним из решающих факторов покупки. Во втором квартале 2011 года стоимость такого устройства составляла 5 240 грн., а объем рынка составил около 9 800 единиц. Для сравнения, средняя цена в предыдущем квартале была выше на 11% (5 870 грн.).

Данные GfK Ukraine по рынку основаны на исследованиях, которые проводит панель Retail and Technology (Панель розничной торговли). Панель розничной торговли содержит данные из свыше 190 тыс. розничных торговых точек во всем мире.