Работают все станции киевского метрополитена

Все станции Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена с сегодняшнего утра работают в обычном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в справочной службе КП «Киевский метрополитен».

По словам дежурного, никаких ограничений для пассажиров нет на этой линии с момента сегодняшнего начала работы метро.

«Сегодня все линии, все станции работают, пользуйтесь, пожалуйста. Поезда двигаются по графику», - сказал он.

Руководитель пресс-службы метрополитена Надежда ШУМАК сообщила УНИАН, что сегодня в 5.50 первые поезда выехали на Сырецько-Печерскую линию и сейчас все поезда двигаются в соответствии с графиком.

Что касается ликвидации трещины в тоннеле этой линии, она сказала следующее: «Внутри тоннеля все работы закончены. Работы будут продолжаться снаружи».

По словам Н.ШУМАК, теперь никакой опасности для пассажиров метро не существует.

«Если включили линию, запустили поезда с пассажирами, конечно, ни о какой опасности нельзя говорить. Для нас безопасность пассажиров – самый главный критерий в работе», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в 18.05 в Киеве между станциями „Осокорки” и „Позняки” Сырецко-Печерской линии метро во время проведения профилактических работ по укреплению проседающей почвы работники „Метростроя” выявили смещение железобетонной плиты „тюбинга”.

С 18.15 того же дня между станциями „Осокорки” и „Харьковская” движение поездов было приостановлено и отключена контактная рельса.

Утром 14 июля движение поездов было возобновлено без высадки и посадки пассажиров на станции „Позняки” - до окончания ремонтных работ.