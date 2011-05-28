Китай готов принять немецких атомщиков после закрытия АЭС в Германии

Китай готов принять у себя немецких атомщиков, которые могут остаться без работы в результате разрабатываемой правительством ФРГ программы постепенного отказа от ядерной энергетики, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Заместитель главы Ассоциации атомной энергетики Китая (CNEA) Сюй Юймин (Xu Yuming) заявил: "Мы приглашаем экспертов работать и заниматься исследованиями у нас… Немецкие АЭС одни из лучших в мире, а немецкие ученые и инженеры имеют высокую репутацию".

При этом Сюй Юймин отметил, что не может понять намерений немецкого правительства отказаться от атомной энергетики. При этом он подчеркнул, что для такой бедной полезными ископаемыми страны, как Германия отказ от АЭС был бы ошибкой.

После аварии на японской АЭС "Фукусима-1", напоминает Лента.ру, правительство Ангелы Меркель в корне пересмотрело энергетическую политику. Если в 2010 году кабинет решил продлить сроки действия 17 немецких АЭС на 8-14 лет и провел соответствующий закон, то теперь правительство занято разработкой плана по скорейшему отказу от атомной энергетики, который представит уже в первых числах июня.

Со своей стороны власти КНР даже после аварии на "Фукусиме-1" не намерены отказываться от АЭС, а напротив активно развивать атомную энергетику. Ежегодно на эти цели планируется инвестировать 80 миллиардов юаней (9 миллиардов евро). В настоящее время в Китае насчитывается 13 реакторов, еще 28 строятся.