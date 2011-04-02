В Киеве пройдет Форум биотоплива

В Киеве 20-21 апреля пройдет 3-й Украинский биотопливный форум.

Об этом УНИАН сообщили в организационном комитете форума.

Согласно сообщению, рабочая программа форума включает более 30 докладов авторитетных украинских и зарубежных специалистов в области производства и сбыта твердого биотоплива, в том числе экспорта, технологических решений и инжиниринга, эффективного инвестирования в биотопливные проекты, а также создания комплексных проектов в сфере биоэнергетики «от леса (поля) до потребителя тепловой энергии».

Предполагается, что в работе форума примет участие президент Европейской биогазовой ассоциации Артур ВЕЛЛИНГЕР, который впервые посетит Украину.

Форум пройдет в Международном выставочной центре.