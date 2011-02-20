В связи с событиями в Египте Китай ужесточит контроль за Интернетом

Причиной такого решения стала активизация оппозиции, призывающей к выступлениям против действующей власти, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Китайская оппозиция живо откликнулась на события в Тунисе и Египте и призывает людей также выйти на улицы.

Надо сказать, что китайские власти значительно ограничили поток информации еще во время освещения египетских событий. Тогда официальные СМИ вообще не давали видеоматериалы уличных протестов, ограничиваясь публикацией скупых сводок о действиях египетских властей и фотографией свергнутого президента Египта Хосни Мубарака.

Под действие цензуры попали также комментарии в китайских блогах, где проводись прямые параллели между Египтом и КНР.

Между тем в связи с увеличением в Китае количества интернет-пользователей (в 2010 г. их число превысило 457 млн человек) все сложнее становится контролировать потоки информации, хотя правительство создало самую мощную в мире систему фильтрации Интернета, которую уже называют второй Великой Китайской стеной.

Эксперты считают, что теперь Пекин будет активно изучать опыт крушения арабских авторитарных режимов. Вместе с тем, по их мнению, для успешной борьбы с "египетским синдромом" Китаю необходимо усилить борьбу с коррупцией, повысить качество образования и строить более доступное жилье для среднего класса.