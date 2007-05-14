Американский солдат получил премию за онлайн-дневник об иракской войне

Книга, написанная солдатом армии США о его службе в послевоенном Ираке, получила Интернет-премию Lulu Blooker 2007 года, сообщает BBC News. За свое произведение под названием "Моя война: убивая время в Ираке" (My War: Killing Time in Iraq) Колби Баззел (Colby Buzzell) получил 10 тысяч долларов.

Тем временем правительство Соединенных Штатов закрывает солдатские блоги вне зависимости от их содержания. По словам Пола Джонса (Paul Jones), председателя жюри премии, дневник Баззела "может быть последним откровенным и открытым военным блогом".

Военнослужащий начал вести-онлайн дневник вскоре после того, как попал в Ирак, свои записи он делал из армейского интернет-кафе. Дневник был закрыт армейским руководством, однако записи Баззела уже успели вызвать интерес читателей.

По мнению членов жюри Blooker, блог солдата может дать представление о происходящем в Ираке лучше, чем сообщения СМИ. "Моя война", помимо общей премии, получила приз и как лучший образец документальной литературы.

Первый раз премия Blooker за лучшую книгу по мотивам записей в онлайн-дневнике была вручена в 2006 году. Тогда лауреатом премии стал блог под названием "Джули и Джулия: 365 дней, 524 рецепта и 1 маленькая кухня".

Лента.ру