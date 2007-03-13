Еврокомиссия взялась за бензиновый туризм

Европейская комиссия предлагает постепенно увеличить минимальный уровень налогообложения дизельного топлива для грузовых перевозок, так называемого “коммерческого дизтоплива”.

Как сообщили УНИАН, в пресс-службе Еврокомиссии, до 2014 года минимальный уровень налога на “коммерческое дизтопливо” предлагается повысить во всех странах - членах ЕС с 302 до 380 евро за 1000 литров.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает предоставить странам-членам право более гибко принимать решения относительно разницы между налогообложением “коммерческого” и некоммерческого дизтоплива.

По данным Еврокомиссии, все эти меры должны положить конец “бензиновому туризму”, когда водители трейлеров специально делают дополнительные километры для того, чтобы заправиться в стране - члене ЕС, где уровень налога на “коммерческое дизтопливо” более низкий, соответственно, более низкая и цена на него.

“Я убежден, что Европейский рынок грузовых автомобильных перевозок, сегодня полностью открытый для конкуренции, не может больше позволять себе иметь избыточную разницу в налогообложении дизеля, который используются трейлерами стран-членов”, - цитируется в сообщении комиссар ЕС по вопросам налогообложения и таможенного союза Ласло КОВАЧ.

В пресс-службе Еврокомиссии также отметили, что уменьшение разницы между уровнем налогообложения и повышение минимального налога на “коммерческое дизтопливо” приведет к уменьшению “бензинового туризма”, а как следствие – к уменьшению выбросов СО2 в атмосферу.

В ЕС-25 (без Болгарии и Румынии, которые присоединились в этом году), на автомобильный транспорт приходилось 19,3% всех выбросов СО-2.