Киевский институт вывез ядерное топливо в Россию

Институт ядерных исследований (Киев) в середине мая после двадцатидвухлетнего перерыва вывез в Россию отработавшее ядерное топливо. Об этом сообщил РосБизнесКонсалтинг заместитель директора института по научной работе Владимир Тришин. По его словам, из-за нехватки денег все последние годы использованное топливо накапливалось в бассейне выдержки. Необходимые средства в сумме около 8 млн долл выделило министерство энергетики США в рамках программы возвращения отработавшего ядерного топлива в страну, где его произвели.

В.Тришин также сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос обмена высокообогащенного урана на низкообогащенное ядерное топливо для исследовательского реактора института.