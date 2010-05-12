В Украине количество нелегального ПО выросло до 85%

Количество нелегального программного обеспечения (ПО), установленного на персональных компьютерах (ПК) в Украине, в 2009 году выросло на 1%, по сравнению с 2008 годом, и составило 85%.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциация производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA).

По результатам седьмого ежегодного международного исследования уровня компьютерного пиратства, проведенного BSA в партнерстве с компанией IDC, потери отрасли от компьютерного пиратства в Украине в 2009 году составили 272 млн. долл.

При этом, несмотря на глобальный экономический кризис, на многих рынках отмечено снижение уровня пиратства (54 страны), в то время как увеличение – всего в 19 из более 100 охваченных исследованием стран мира.

Тем не менее, глобальный уровень пиратства поднялся с 41% до 43%, преимущественно в результате активного роста рынков с высоким показателем пиратства, таких как Китай, Индия, Бразилия.

США, Япония и Люксембург остаются странами с самым низким уровнем пиратства среди исследованных стран – 20%, 21% и 22% соответственно. Самый высокий уровень пиратства наблюдается в Грузии, Зимбабве и Молдове (у всех выше 90%).

Согласно данным IDC, на каждые 100 долл. официального программного обеспечения, проданного в 2009 году, приходится 75 долл. нелегальных продаж.

По словам юридического представителя BSA в Украине Владислава ШАПОВАЛА,

в первом квартале 2010 года в адрес различных предприятий было отправлено 29 предупредительных писем с информацией о последствиях использования нелицензионного программного обеспечения. Также представитель BSA обратился в правоохранительные органы Украины с запросами о проведении проверок 26 предприятий на предмет законности использования программных продуктов компаний – членов BSA.

По состоянию на март 2010 года на рассмотрении судов Украины находятся 13 уголовных дел в отношении пользователей нелицензионного программного обеспечения.