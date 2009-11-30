Программа "Компьютер другу" начата в Виннице

В Виннице начата реализация программы «Компьютер другу»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в главном управлении по вопросам внутренней политики по делам средств массовой информации и связей с общественностью Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, программу внедрил благотворительный фонд «Подольское общество» совместно с общественной организацией молодежи с ограниченными физическими возможностями «Гармония».

«Суть программы заключается в сборе от населения устаревших, но рабочих компьютеров для передачи их людям с физическими недостатками, содействию подключения их к сети Интернет, что расширит возможность создания альтернативных видов учебы и трудоустройства людей с инвалидностью, а также повысит уровень осведомленности и самообразования людей с физическими изъянами», - отметила председатель ГО «Гармония» Раиса ПАНАСЮК.

По ее словам, реализация программы поможет изменить на лучшее ситуацию с доступностью к обучению людей, которым из-за состояния здоровья подходит только дистанционная форма обучения. «Ведь именно компьютер может стать каналом к информации, возможности обучения, трудоустройству и расширению пространства общения для людей-инвалидов» – отметила Р.ПАНАСЮК, призывая каждого, кто желает и имеет такую возможность приобщиться к благотворительному делу.

Кроме того, в программу будут вовлечены большое количество волонтеров (студенты и учащиеся школ ), представителей общественных организаций, властных структур и бизнеса, ведь успех мероприятия будет зависеть от осведомленности населения.

Программа будет реализована на протяжении 2009-2010 годов.