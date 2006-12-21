В 2008 году компания ВОЛЯ планирует полностью перейти на цифровое вещание. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент компании Сергей БОЙКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.БОЙКО, «если компания сохранит то доверие клиентов, которое она имеет сегодня, то в 2008 году Киев станет первым цифровым городом в Восточной Европе». Хотя он не исключил, что? учитывая сегодняшнюю динамику подключения новых абонентов к услуге цифрового телевидения компании ВОЛЯ («Воля Преміум ТВ»), это может произойти и раньше.

По данным С.БОЙКО, опросы компании ВОЛЯ своих абонентов показали, что 60% абонентов социального пакета (основанного на аналоговой технологии) хотели подключиться к услуге («Воля Преміум ТВ»).

С.БОЙКО сообщил, что в 2007 году компания ВОЛЯ направит основные усилия на развитие и модернизацию сети не только в Киеве, но и в других городах, где присутствует компания. «В следующем году мы начинаем строить волоконно-оптическую сеть в г. Львове», - сказал он. В Алчевске компания уже построила волоконно-оптическую сеть, которая охватывает всю территорию города. В Черновцах компания планирует начать пилотный проект внедрения высокоскоростного доступа в Интернет.

По словам С.БОЙКО, компания планирует за два-три года довести уровень сервиса во Львове и в других городах до уровня, который обеспечен в столице.

Он отметил, что планируемые инвестиции компании в развитие своей сети в Украине в 2007 году составят 28,5 млн. долл., что на 10 млн. долл. больше, чем инвестиции в 2006 году.

Компания также намерена, кроме инфраструктурных проектов, развивать и предоставляемые услуги. «В частности, в планы компании входит внедрение двух новых услуг — голосовой связи (оно уже идет) и видео по запросу — video-on-demand (в самом ближайшем будущем), которые усилят и сделают еще более привлекательным наше предложение и для существующих, и для новых клиентов», - сообщил С.БОЙКО.