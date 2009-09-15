Китай начал строить новый космодром

Китай в понедельник приступил к строительству нового космодрома на самом южном острове страны Хайнань, сообщает агентство Синьхуа.

Строительство планируется завершить к 2013 году. Это будет четвертая по счету стартовая площадка для космических ракет в КНР.

В настоящее время самым загруженным космодромом в КНР является Цзюцюань на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия. Еще две стартовые площадки находятся в провинциях Сычуань и Шаньси, уточняет РИА "Новости".