Skoda представила новое поколение Fabia (фото)

Компания Skoda распространила первые официальные фотографии и некоторую информацию, касающуюся полностью нового поколения модели Skoda Fabia. Этот автомобиль, по сложившейся в современной автоиндустрии традиции, стал чуть крупнее своего предшественника: его длина составляет 3,99 метра (против 3,97 у предыдущей модели), ширина - 1,64 метра (1,64 у предшественника), а высота - 1,50 метра (1,45 у предшественника).

Увеличенная колесная база позволила также добиться более просторного размещения пассажиров в салоне новой Skoda Fabia. Размер багажного отсека новинки увеличился с 260 до 300 литров, а при сложенных спинках заднего сиденья автомобиль сможет принять до 1163 литров поклажи.

По предварительным сведениям, комплектоваться новая Fabia будет линейкой бензиновых и дизельных моторов, уже известных по другим моделям чешской марки. Базовыми двигателями по-прежнему останутся 1,2-литровые трехцилиндровые агрегаты мощностью 60 и 70 лошадиных сил. Далее идут 1,4-литровый 85-сильный и 1,6-литровый 106-сильные бензиновые моторы. Линейка дизельных двигателей будет включать в себя 1,4-литровый агрегат мощностью 70 и 80 лошадиных сил, а также 1,6-литровый мотор мощностью 105 сил. Не исключено также, что позже появится новая модификация Fabia RS со 140-сильным турбодизельным мотором.

Премьера Skoda Fabia нового поколения состоится на автомобильной выставке в Женеве, после чего машина появится в продаже. В России новинку, как ожидается, можно будет купить уже во втором квартале 2007 года.

Лента.ру