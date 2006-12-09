Renault представил раллийную версию Clio (фото)

Компания Renault провела официальную презентацию раллийной версии хэтчбека Renault Clio. Эта новинка получила название Clio Sport R3 и оснащается атмосферным двухлитровым мотором, что автоматически помещает ее в "двухлитровую" группу N. При этом, по словам разработчиков, по своим техническим характеристикам автомобиль вполне сможет составить конкуренцию более серьезным машинам класса Super 1600.

Двухлитровый мотор на Clio Sport R3 обладает мощностью в 230 лошадиных сил, которые достигаются на отметке в 7800 оборотов в минуту, а его максимальный момент в 245 Нм доступен на 5400 оборотах в минуту. Кроме того, на раллийный хэтчбек установлена шестиступенчатая секвентальная коробка передач, полностью регулируемая подвеска и мощные тормозные механизмы.

В салоне автомобиля появился омологированный каркас безопасности, на который ушло более 40 метров стальных труб, два спортивных "ковша", шеститочечные ремни безопасности, спортивное рулевое колесо, новая приборная панель с дополнительными датчиками и указателями, а также система пожаротушения.

Внешне Clio Sport R3 отличается от серийного автомобиля лишь воздухозаборником в передней части крыши, а также новыми легкосплавными колесными дисками с гоночными покрышками Michelin.

В продаже раллийный Renault Clio появится с 1 января 2007 года. Стоимость новинки для частных покупателей составит 49 тысяч 600 евро.

Автолента.ру