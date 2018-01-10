Вырос в космосе на 2 см, а не на 9: японский астронавт извинился за фейковую новость

Японский астронавт Норишиге Канаи, который накануне заявил о том, что "вырос" на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС), признал ошибку в измерениях, передает РБК.

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"Российский командир [космонавт Антон Шкаплеров] сказал, что увеличение роста на 9 см - это слишком много. Это вызвало подозрения, и когда я измерил рост, он составил около 182 см - всего на 2 см больше, чем на Земле", - написал Канаи в Twitter.

Астронавт также извинился за "фейковую" новость. "Я немного успокоился, потому что смогу поместиться в сиденье [корабля] "Союза" и вернуться на Землю", - добавил Канаи.

В Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA), узнав о "выросшем" астронавте, отмечали, что обычно рост человека увеличивается на 1-2 см из-за отсутствия гравитации в космосе. Представитель JAXA подчеркивал, что у агентства отсутствуют данные о случаях прибавки роста астронавтов на 9 см.

Экипаж 54-й экспедиции МКС отправился на станцию 17 декабря 2017 года на космическом корабле "Союз МС-07". В состав экспедиции помимо Канаи вошли российский космонавт Антон Шкаплеров и астронавт NASA Скотт Тингл. Через два дня корабль пристыковался к МКС.