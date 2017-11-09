Массовая автоматизация и увольнения: СМИ рассказали о возможной угрозе для украинских "айтишников"

Самые большие IT-компании Индии массово увольняют айтишников. В 2016 году без работы остались 17 600 сотрудников трех крупных компаний. В этом году уволены уже 56 тысяч человек (почти половина от общего количества айтишников в Украине).

IТ-гигант Infosys заявил, что благодаря автоматизации «освободил» 11 000 своих сотрудников (из 200 000) от монотонных задач. Кроме этого, в 2016-м компания наняла 6 000 человек, тогда как в 2015-м – 17 000. Впервые за время существования компании количество нанятых уменьшилось в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщает Вusinessviews.

Пока позволить себе передовые программы для автоматического написания кода и аутсорсинга бизнес-процессов могут только самые большие компании. Но скоро такое ПО станет доступнее, и тогда его смогут купить и игроки поменьше. Затем этот тренд доберется и до Украины. Учитывая скорость развития IT, осталось не так много времени.

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Когда это произойдет, нашим разработчикам придется перейти на работу посложнее — ту, которую еще не могут выполнять машины. Но всем точно места не хватит, да и не все смогут освоить новые знания. Поэтому отрасль ожидают большие сокращения — вчера ты был нужным специалистом с валютным заработком, а завтра твой код никому и бесплатно не нужен.

"Фейсбук для кодеров", GitHub, уже задумывается о будущих изменениях. Его CEO Крис Уанстрес (Chris Wanstrath) заявил, что "будущее кодинга в отсутствии кодинга" и что "программирование состоит не в том, чтобы печатать, а в том, чтобы думать". В компании понимают, что им придется переосмыслить свою бизнес-модель — когда написание и проверка кода станут доступными любому, в специальном ресурсе для этого не будет смысла.

"Думай наперед — профессия кодера в Украине сейчас на подъеме, но вряд ли останется там через несколько лет. Если ты хочешь работать в IT-сфере, лучше заняться наиболее перспективными направлениями: искусственным интеллектом, большими данными и машинным обучением. Написать код за тебя сможет и программа, тебе же нужно будет найти проблему и правильно поставить программе задачу", - пишет интернет-ресурс.