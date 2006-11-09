Туристическая путевка на МКС подорожала на миллион долларов

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" повысила цены на полеты для космических туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора корпорации Николая Севастьянова.

По его словам, путевка на МКС с проживанием и питанием теперь обойдется не в 20, а в 21 миллион долларов. Конструктор объяснил подорожание ростом цен на материалы и комплектующие для строительства космических кораблей "Союз".

"Когда мы запускаем корабль "Союз" с тремя космонавтами, то из трех двое оплачивают полет. Как правило, это летит космонавт NASA, полет которого NASA оплачивает Роскосмосу. Вторым летит коммерческий космонавт, полет которого оплачивается из частных инвестиций. Командиром корабля всегда летит российский космонавт, полет которого оплачивается в рамках федеральной космической программы России", - рассказал Севастьянов о системе финансирования полетов российских пилотируемых кораблей.

Напомним, что в последний раз в качестве туриста на орбиту Земли летала американка иранского происхождения Ануш Aнсарі (Anush Ansari). Она провела на МКС 10 дней и вернулась на Землю 29 сентября 2006 года.

Планируется, что следующим космическим туристом станет врач из Малайзии, который отправится на орбиту весной 2007 года.

Лента.ру