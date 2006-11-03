Завод им. Малышева изготовит 195 боевых модулей для бронетехники Иордании

Госпредприятие “Завод им. Малышева” получил новый заказ на изготовление 195 башенно-артиллерийских установок БАУ-23Х2 для бронетранспортеров Иордании.

Как сообщил корреспонденту УНИАН генеральный директор завода им. Малышева Геннадий ГРИЦЕНКО, контракт о поставках модулей в Иордании подписала с иностранными партнерами украинская компания “Укринмаш”.

Это “очень перспективный заказ”, - отметил гендиректор. По его словам, он стал возможным благодаря успешному выполнению предыдущего заказа на поставку в Иорданию 190 единиц БАУ-23Х2, работа над которым вскоре будет завершена. “Работа проходит успешно, и мы вскоре завершим ее”, - сказал Г.Гриценко.

Он также отметил, что в связи с интересом к легкой бронетехнике на рынке вооружений завод рассчитывает на расширение поставок разных модулей, над разработкой и серийным выпуском которых работают военные конструкторы и оборонные предприятия Украины.

Гендиректор сообщил, что в рамках предыдущего контракта завод уже поставил в Иорданию 106 единиц БАУ-23Х2. Работа над новым заказом должна начаться в 2007 году.

Справка УНИАН. Боевой универсальный модуль БАУ-23Х2 для легкой бронетехники разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова. Он имеет дистанционное управление и предназначенный для ведения огня как по наземным, так и воздушным целям. БАУ-23Х2 оснащен двумя 23-мм автоматическими пушками 2А7М, каждая из которых обеспечивает 850 выстрелов в минуту, с дальностью стрельбы 2000 м. Боекомплект состоит из 200 снарядов. Дополнительно установлен пулемет КТ-7,62 с боекомплектом 2000 выстрелов. Модуль имеет ручное управление. Обеспечивается наведение по горизонтали 360 градусов, по вертикали от –4 к +55градусов. Вес модуля – не больше 2 т, что позволяет устанавливать его на легкую бронетехнику от 6 т. ХКБМ им. Морозова испытало его на шасси украинского БТР-70 и южно-африканского бронетранспортера RATEL. Главными преимуществами модуля является низкая масса, доступная стоимость, защищенность стрелка и его высокая огневая мощь.

Серийное производство обеспечивает ДП “Завод им. Малышева”.