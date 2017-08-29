Google случайно отключил Интернет в Японии

Из-за ошибки Google в прошлую пятницу большинство населения Японии осталась без доступа в Интернет, сообщает портал itc.ua.

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Серверы Google случайно совершили BGP-перехват (BGP-hijacking) - это происходит из-за ошибки в таблицах маршрутизации, когда провайдер предлагает IP-адреса из чужих сетей.

В пятницу компания Google ошибочно начала предлагать адреса сетей японских операторов. Это привело к тому, что провайдеры вроде Verizon перенаправили трафик, предназначенный японским провайдерам, на серверах Google.

"Мы установили неверные сетевые параметры в протоколе динамической маршрутизации, в результате чего возникли проблемы. Мы заменили информацию на правильную течение восьми минут", - заявил пресс-секретарь Google.

Но несмотря на то, что проблема была устранена достаточно оперативно, сбой оказался настолько массовым, что в течение еще нескольких часов многие пользователи не могли подключиться к сети или наблюдали крайне низкую скорость соединения.

В результате пострадали все привычные аспекты жизни японцев в Интернете: оказались недоступны многие сервисы, включая банковские и правительственные порталы, онлайн-магазины и соцсети; люди не могли приобрести даже билеты на поезд.

Отмечается, что отключение интернета в Японии не привело к каким-либо чрезвычайных ситуаций. Однако, МВД страны все же инициировало расследование против поисковика.

Напоследок отметим, что в Google уже принесли официальные извинения, однако они так и не пояснили, был ли данный инцидент результатом сбоя оборудования или виной всему стал человеческий фактор.