Омелян: кибератака была тестовой, хотели выявить слабые места цифровой инфраструктуры

Кибератака была тестовой, чтобы выявить слабые места цифровой инфраструктуры Украины. Такую позицию выразил глава профильного министерства Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина".

"То, что нам удалось установить, то это точно не шла речь о деньгах, когда мы говорим о кибератаке. Работала группа минимум 10-20 высококлассных специалистов. Работали они в течение 3-4 месяцев минимум. Это означает, что это была хорошо спланированная операция. Поскольку не было финансовой мотивации, и это не был кружок любителей-аматоров, то есть мы можем четко говорить, что это российский сценарий. Это был тестовый сценарий. Была цель просто прощупать слабые места цифровой инфраструктуры украинских компаний - как частных, так и государственных", - сказал Омелян.

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Министр отметил, что убежден в том, что это была российская операция, и она является элементом агрессии против Украины.

Напомним, 27 июня украинские компании и госучреждения попали под массированную кибератаку. Тысячи компьютеров поразил вирус mbr locker 256, который на мониторе именует себя Petya. Он блокирует доступ к файлам на компьютере, шифрует их и требует выкуп в размере 300 долл. на адрес Bitcoin-кошелька за их расшифровку. Проявляется только на компьютерах на платформе Windows.

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В СБУ говорят, что вирус уже ранее был известен, а теперь он несколько модифицирован. В СНБО уже нашли виновного: первично проанализировав вирус, можно говорить о российском следе, сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.