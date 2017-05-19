"Миротворец" рассказал, как обойти блокировку сайтов провайдерами

Проект "Миротворец" дал советы, как обходить блокировку сайта со стороны интернет провайдеров.

Согласно опубликованному в соцсети сообщению, одним из способов является установка на персональный компьютер браузера Opera с включенным режимом VPN. Среди плюсов его использования "Миротворец" называет возможность "просто и легко посещать любимый сайт через эти браузеры". А среди минусов - необходимость переключаться между браузерами, если пользователь привык использовать другие.

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Помимо этого, можно установить специальный плагин для браузера. Среди плюсов использования плагинов для браузеров называется возможность легко и просто посещать заблокированный сайт. Однако, плагины могут немного замедлять работу при посещении любимого сайта.

"Лучшие плагины: friGate (для браузеров Mozilla Firefox и Google Chrome) - скорость не теряется. Расширение anonymoX для браузеров Google Chrome и Firefox. Плагин Zenmate - его нельзя установить для Internet Explorer, но можно для других браузеров". Плагин Browsec - простое и эффективное дополнение, практически не требующее настроек. Поддерживаются Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox", - пишет "Миротворец".

Если пользователь не хочет устанавливать дополнительные плагины или браузеры, то помочь обойти блокировку может изменение DNS. Так, в сети Интернет все, включая вашего интернет-провайдера, имеет отдельный DNS-адрес. "Способ подсказан здесь. Безопасные публичные DNS сервисы можно глянуть на этой и этой страницах Википедии", - сказано в сообщении.

Однако, данный способ подходит только для продвинутых пользователей, и он может не работать, в зависимости от типа блокировки трафика у провайдера. Но среди плюсов - не нужно вводить адрес социальной сети вручную, а также тут не используются сторонние сервисы.

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Посещать сайты также можно через VPN (Virtual private network) — виртуальную частную сеть. Здесь между пользователем и VPN-провайдером организуется шифрованный канал для обмена данными, прочитать которые посторонние люди не могут. "Миротворец" и рекомендует бесплатные сервисы - VPNbook и CyberGhostVPN.

Плюсы использования VPN - вы никогда не будете ограничены в посещении сайтов. Минусы - Этот способ больше подходит продвинутым пользователям, так он немного сложнее в настройках, чем все остальные.

Что касается мобильных приложений и браузеров для смартфонов, то можно установить специальные приложения. Например - OrBot для Android - приложение для обеспечения максимальной безопасности при работе в Интернете через сеть Tor. Для техники, работающей на iOS можно установить VPN Master.

Среди браузеров для мобильных устройств можно установить Onion для iPhone и iPad - он может открывать сайты и это никак не влияет на работу смартфона. Браузеры Opera Mini и Puffin - подходят для Android и для iOS. Приложения можно найти в Google Play (для смартфонов на Android) или App Store (для iOS).

Плюсы использования - посещение любимого сайта без ограничений с мобильных устройств. Среди минусов - возможны блокировки отдельных видов браузеров, а также отдельных способов передачи данных.