Специально для китайцев BMW сделали длиннее (2 фото)

Компания BMW представила на китайском рынке седаны "пятой" серии, длина которых была увеличена на 13,7 сантиметра. Как сообщает Leftlanenews.com, новая модель доступна китайским покупателям в версиях 523 Li, 525 Li и 535 Li.

Длину автомобиля увеличили за счет базы, что позволило значительно расширить пространство на задних сидениях. В отличие от стандартных версий, длинные BMW 5-Series оснащаются специальной многофункциональной консолью с DVD-плеером между передними сидениями и встроенными в передние подголовники восьмидюймовыми жидкокристаллическими дисплеями. Все это позволяет повысить комфорт задних пассажиров, превратив "пятую" серию из автомобиля бизнес-класса в представительский седан.

С технической точки зрения BMW 5-Series Li практически не изменилась. Это заднеприводный автомобиль, который комплектуется бензиновыми моторами, мощностью от 177 до 258 лошадиных сил.

Автолента.ру