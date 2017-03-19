Корабль Dragon доставил на Землю груз с МКС

Космический корабль Dragon частной компании SpaceX завершил свою миссию на Международной космической станции и успешно приводнился в Тихом океане у северного побережья Калифорнии. Об этом сообщает Nasaspaceflight.

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CRS-10 Dragon вывела на орбиту ракета spacex Falcon 9. Это был первый пуск после аварии носителя Falcon 9 со спутником AMOS-6. С МКС на Землю корабль доставил 2500 килограммов груза.

Отметим, что Dragon – единственный корабль, способный возвращаться на Землю и лететь на МКС.