Конгресс США утвердил миссию NASA на Марс

Также был принят бюджет агентства на 2017-й финансовый год (он начнется в апреле - УНИАН.) - 19,5 млрд долларов, передает Space News.

Так, в 5-летнем плане предусматривается продолжение работ по подготовке высадки астронавтов на Марс, намеченной на 2030-е года. В то же время проект по транспортировке фрагмента астероида на орбиту вокруг Луны предлагается свернуть.

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Кроме того, в случае задержек запуска пилотируемых аппаратов Dragon V2 и Starliner планируют задействовать корабль Orion.

Ранее УНИАН сообщал, что уже в конце этого десятилетия китайские власти планируют отправить на Марс свой первый зонд. Согласно обнародованным планам развития космической отрасли, Китай будет осваивать технологии вывода аппаратов на орбиту и посадку космических аппаратов.