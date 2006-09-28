SanDisk выпустила 16-гигабайтную карту памяти CompactFlash

Компания SanDisk выпустила две новых карты памяти стандарта CompactFlash. Емкость новинок составляет от 12 до 16 гигабайт, а скорость чтения/записи данных достигает 20 мегабит в секунду, сообщается на сайте The Inquirer.

CompactFlash повышенной емкости ориентированы прежде всего на профессиональных фотографов (профессиональные и полупрофессиональные цифровые фотоаппараты самых популярных марок в качестве сменного носителя данных иcпользуют, как правило, именно CompactFlash). Правда, стоить новинки будут немало - за 12-гигабайтную карту памяти придется заплатить 880 долларов, а CompatFlash с надписью "16 гигабайт" на корпусе обойдется любителю фотографии в 1050 долларов.

До выпуска новинок самой вместительной картой памяти CompactFlash считалась выпущенная в первой половине 2006 года той же SanDisk 8-гигабайтная кариточка CF Extreme III.

Лента.ру