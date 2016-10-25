Samsung приостановил работу над смартфоном Galaxy S8

Как сообщает The Wall Street Journal, все инженеры компании пытаются выяснить причины перегрева аккумулятора Galaxy Note 7, передает РБК.

Разработчики пока не могут ответить на вопрос, что стало причиной неполадок.

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Специалисты рассматривают версии от слишком маленькой емкости аккумулятора до неподошедшего программного обеспечения.

В последнее время Samsung несет огромные убытки в связи с неудачным дебютом смартфона Galaxy Note 7, который пришлось отзывать с рынка из-за проблем с аккумуляторными батареями. 2 сентября компания объявила о приостановке продаж новинки, которая 1 октября вновь поступила на рынок с якобы устраненной проблемой.

Однако самопроизвольные возгорания аппаратов продолжились, и всего через 10 дней руководство корпорации "из соображений безопасности" объявило о полной остановке производства этих смартфонов, которые должны были составить конкуренцию iPhone 7 американской корпорации Apple.

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В США владельцы Galaxy Note 7 подали к компании коллективный иск в федеральный суд в Нью-Джерси. В иске подчеркивается, что по совету компании владельцы Galaxy Note 7 прекратили использование устройств, однако Samsung не предоставил им другие смартфоны на замену.

Samsung Electronics оценил негативный эффект на операционную прибыль из-за прекращения продаж смартфона в четвертом квартале 2016 года и первом квартале 2017 года в $2,6 млрд. При этом производитель сообщил, что планирует нормализовать мобильный бизнес, увеличив продажи Galaxy S7 и Galaxy S7 edge.