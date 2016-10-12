Японцы показали новые фото и видео, сделанные спутником Луны

05:29, 12 октября 2016
Наука и IT
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В 2007–2009 годах вокруг Луны вращался японский исследовательский аппарат «Кагуя».

JAXA / NHK

На нем было установлено 15 инструментов, в том числе HDTV-камера, которая снимала поверхность спутника, пишет Медуза со ссылкой на Planetary Society.

JAXA / NHK

В октябре 2016 года Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало все фото- и видеоматериалы, сделанные в ходе миссии.

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JAXA / NHK

Среди них оказались снимки и кадры, которые еще не показывали широкой общественности (возможно, из-за бликов). 

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