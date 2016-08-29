Снова за старое: Facebook-вирус возобновил публикацию видео от имени пользователей

13:40, 29 августа 2016
Наука и IT
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29 августа украинский Facebook снова захватил вирус, который публикует якобы видео ваших друзей, отмечает их в публикации и рассылает сообщения в ленту и в личные сообщения пользователя.

REUTERS

Многие пользователи соцсети уже пишут на своих страницах сообщения с извинениями за публикацию подобных видео.

Отметим, данный вирус является не новым явлением. Он уже неоднократно захватывал как украинский, так и иностранный сегмент Facebook.

Процесс заражения выглядит так: пользователь получает уведомление о том, что кто-то из его друзей сделал пост и "тегнул" его. В самом посте размещено якобы видео с фотографией человека, который вас отметил. Когда вы щелкаете на видео, то попадаете на сайт, где к вашему браузеру устанавливается расширение, и таким образом и ваша страница попадает под воздействие вируса. Также ссылки на вирус могут попадать к вам через личные сообщения от имени ваших друзей. Такие письмо лучше не открывать, а сразу удалять.

скриншот з Facebook

В прошлые разы бороться с вирусом можно было таким образом: нужно открыть список установленных в браузере расширений (например, chrome://extensions) и удалить те, которые вы не устанавливали самостоятельно, или вызывают у вас подозрение. Далее необходимо удалить все посты, где вы тегнули ваших друзей и личные сообщения. 

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