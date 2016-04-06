До Украины докатилась волна Facebook-вируса

Как пишет Watcher.com.ua, процесс заражения выглядит так: пользователь получает сообщение о том, что кто-то из его друзей сделал пост и тегнул его. В самом посте размещено якобы видео с фотографией человека, который вас тегнул, когда вы щелкаете на видео – попадаете на сайт, где к вашему браузеру устанавливается расширение (нам известные пока факты заражения пользователей с браузером Chrome, но другие браузеры тоже могут быть уязвимы).

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"Если вы щелкнули на видео, а оно может попасть к вам как через пост друга, так и через личное сообщение, и пользуетесь браузером Chrome – очень высокая вероятность, что вы уже начали рассылать сообщения вашим друзьям с этим вирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что затем нужно открыть список установленных в браузере расширений (chrome://extensions) и удалить те, которые вы не устанавливали самостоятельно, или вызывают у вас подозрение. Например, April First Prank Toolkit.

Далее необходимо удалить все посты, где вы тегнули ваших друзей и личные сообщения.