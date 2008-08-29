Украина закупила в Израиле самолет-разведчик

Компания "Укрспецэкспорт" закупила в Израиле для Минобороны Украины один беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук. По его словам, эта техника "является современным видом обеспечения военных действий". В то же время он выразил сожаление, что государство не профинансировало разработку "беспилотников" на украинских предприятиях, которые уже создали опытные образцы такой техники.

В пресс-службе Минобороны РосБизнесКонсалтингу сообщили, что беспилотный аппарат закупается впервые. Здесь отметили, что скорее всего речь идет о самолете-разведчике, который может в реальном времени передавать на командный пульт информацию о боевой обстановке. Таких аппаратов в украинском оборонном ведомстве пока не было.