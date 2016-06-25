NASA обнаружило самый глубокий каньон в Солнечной системе

Он значительно глубже и длиннее самого большого такого геологического образования на Земле — Великого каньона в США. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт NASA.

В длину каньон достигает 700 километров (протяженность Большого каньона равна 450 километрам), а в глубину — девяти километрам (в пять раз больше структуры на Земле). Размер скалистого обрыва на Хароне сравним с таковыми на самой крупной луне Урана — Миранде, где он достигает пяти километров.

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На представленном NASA снимке показан участок геологического образования длиной 300 километров. Изображение получено 14 июля 2015 году научным инструментом LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) автоматической станции New Horizons с расстояния 466 тысячи километров от Харона.

Аппарат New Horizons 14 июля 2015 года оказался на максимально близком расстоянии от Плутона и его спутников. В 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69, расположенного на расстоянии 1,6 миллиарда километров от планеты в поясе Койпера.